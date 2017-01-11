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Balbay, "Binali" yerine "Cinali" dedi, Genel Kurul'da kavga çıktı!

11 Ocak 2017 12:42

TBMM Genel Kurulu’nda, CHP’li Mustafa Balbay’ın Başbakan Binali Yıldırım’ın konuşmasına atıfta bulunarak, "Cin Ali" benzetmesi yapması AKP'lileri kızdırdı. AKP'li vekiller Balbay’ın üzerine yürüdü. Yumruklar son anda önlendi. TBMM Genel Kurulu’nda, CHP Grup önerisi üzerine söz alan CHP'li Balbay’ın sözleri gerginlik çıkardı. Başbakan Yıldırım’ın anayasa değişikliğinin geneli üzerine yaptığı konuşmada, “Bir Ali gider bin Ali gelir” sözlerine atıfta bulunarak, “Cin Ali” benzetmesine AKP'li milletvekilleri tepki gösterdi. Balbay’ın üzerine yürümek isteyen AKP'li milletvekillerinin yumrukları son anda önlendi. Çok sayıda AKP'li milletvekilinin Balbay’ın üzerine yürüdüğünü gören CHP’li milletvekilleri kulisten geldiler. Araya giren milletvekilleri yumruklu kavgayı son anda önlediler. Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın oturuma ara verdi. Ancak tartışma bir süre daha devam etti.

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