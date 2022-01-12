Balat’ta şiddetli rüzgar caddedeki ağacı kökünden söktü

İstanbul Balat’ta şiddetli yağış ve rüzgarın etkisiyle ağaç yola devrildi. Türkiye’de sayılı bulunan ve sinema filmlerinde kullanılan bir minibüs ağacın altında kaldı. Çalışmaların ardından yol trafiğe açılırken ağacın devrildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Balat Mürselpaşa Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol bakım çalışması yaparken ağaçların altındaki toprağı boşalttı. Sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle yol kenarında bulunan bir ağaç caddeye doğru devrildi. Türkiye’de sayılı bulunan ve sinema filmlerinde kullanılan 35 ZGN 87 plakalı özel yapım minibüs park halindeyken ağacın altında kaldı. Eminönü istikametinde yol tamamen trafiğe kapandı. Ağacın devrilme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla ağaç parçaları kesilerek yol kenarına alındı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yol trafiğe açıldı. Yaşanan olayda yaralanma veya can kaybı olmadı.