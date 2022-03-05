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Baklava kutusuna 'metamfetamin' sakladılar

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

05 Mart 2022 16:28

Hatay'da polis ekipleri uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında şehirlerarası otobüslerde yapılan aramalarda baklava kutusu ile güvercinlerin bulunduğu kartonun içine gizlenmiş 322,6 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik olarak şehirlerarası otobüslerde yapılan çalışmalarda baklava kutusu içine gizlenmiş ve içinde güvercinlerin bulunduğu karton kutuda gizlenmiş vaziyette 322,6 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, H.B. ile C.İ.Ç. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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