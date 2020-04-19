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Bakkalın veresiye defterini satın aldı, vatandaşların borçlarını ödedi

19 Nisan 2020 12:30

Yozgat’ta ismini gizli tutan bir hayırsever, bir mahalle bakkalındaki veresiye defterini satın alarak vatandaşların borçlarını ödedi.

Yozgat’ın Tuzkaya Mahallesi'nde, ismini vermek istemeyen hayırsever, bir mahalle bakkalındaki veresiye defterini satın aldı. Veresiye defterindeki yaklaşık 25 kişinin 3 bin TL’lik borcunu ödeyen hayırseverin, market sahibi Davut Güneş’ten tek isteği borçların ödendiğine dair bakkala bir afiş asması oldu. Sabah borçlarını ödemek için markete gelen vatandaşlar borçlarının ödendiğini öğrenince büyük şaşkınlık ve sevinç yaşadılar.

Böyle bir durumla ilk defa karşılaştığını söyleyen bakkal sahibi Davut Güneş, “Sabah ben dükkanı açtım. İlk müşterimden sonra bir vatandaş geldi. Veresiye defterine bir bakabilir miyim dedi. Ben de veresiye defterini verdim. Ben defteri kapatacağım, borçları beraber toplayalım dedi ve topladık. Yaklaşık 25 mahalle sakininin 3 bin lira karşılığında borcunu ödeyerek veresiye defterinin yapraklarını yırttı ve aldı. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte hem bizim için hem de mahalle sakinleri için çok iyi oldu. Rabbim razı olsun. Ben daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım, ilk defa oldu. Kim olduğunu söylemedi. Hayırsever Yozgatlı bir vatandaşımız olduğunu söyledi ve borçları ödedi, gitti” dedi.
Mahalle sakinlerinden Ramazan Ersiper ise, “Mahallemizdeki bakkala sabah bir vatandaş gelmiş ve mahallenin tüm borçlarını ödemiş. Hem şaşırdık hem de sevindik. Ramazan ayı öncesi çok güzel oldu. Rabbim razı olsun onlardan” şeklinde konuştu.

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yozgatveresiye defterihayırsevermarket

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