Bakırköy'de yürüyüş yapan adam, 6 köpeğin saldırısına uğradı

Adama yardım etmeye çalışan bir kişi saldıran köpekleri olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Saldırıya uğrayan kişi, ayağa kalktığı sırada tekrar saldırmaya başlayan köpekleri görünce yoldan geçen araçlardan birisine binmek istedi ancak hiç bir sürücü onu aracına almadı.