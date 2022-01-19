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Bakırköy'de yürüyüş yapan adam, 6 köpeğin saldırısına uğradı

Birçok yerinden ısırılan ve 10 gün rapor alan adamın Bakırköy ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dava açacağı belirtildi

19 Ocak 2022 21:02

Bakırköy sahilinde yürüyüş yapan bir kişiye 6 köpek aynı anda saldırdı. Etrafını saran köpeklerin saldırısında yaralanan adamın yaşadıkları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
 
İstanbul Bakırköy'de bir kişi, Ataköy sahil yolunda yürüyüş yaparken 6 köpeğin saldırısına uğradı.
 
Köpeklerden kaçmak isterken kendisini yola atan adam ezilme tehlikesi geçirdi.
 
Adama yardım etmeye çalışan bir kişi saldıran köpekleri olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Saldırıya uğrayan kişi, ayağa kalktığı sırada tekrar saldırmaya başlayan köpekleri görünce yoldan geçen araçlardan birisine binmek istedi ancak hiç bir sürücü onu aracına almadı.
 
Birçok yerinden ısırılan ve 10 gün rapor alan adamın Bakırköy ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dava açacağı belirtildi.
 
Kaynak: DHA
bakırköyköpek

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