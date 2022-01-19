Bakırköy'de yürüyüş yapan adam, 6 köpeğin saldırısına uğradı

İstanbul Bakırköy'de bir kişi, Ataköy sahil yolunda yürüyüş yaparken 6 köpeğin saldırısına uğradı.
Köpeklerden kaçmak isterken kendisini yola atan adam ezilme tehlikesi geçirdi.
Adama yardım etmeye çalışan bir kişi saldıran köpekleri olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Saldırıya uğrayan kişi, ayağa kalktığı sırada tekrar saldırmaya başlayan köpekleri görünce yoldan geçen araçlardan birisine binmek istedi ancak hiç bir sürücü onu aracına almadı.
Birçok yerinden ısırılan ve 10 gün rapor alan adamın Bakırköy ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dava açacağı belirtildi.
Kaynak: DHA