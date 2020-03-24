Bakırköy'de hastanede Koronavirüs test kuyruğu

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Koronavirüs şüphesiyle test yaptırmak için gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Bakırköy'de Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çok sayıda vatandaş Koronavirüs şüphesiyle başvurdu. Test yaptırmak isteyen vatandaşların hastane bahçesinde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Hastane bahçesinde test kuyruğu, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

(İHA)