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Bakırköy'de bir sürücü 2 köpeğe çarpıp kaçtı

Köpeğin yardımına çevredekiler koşarken, kaza anı kameralara yansıdı

01 Eylül 2021 13:41

İstanbul Bakırköy'de bir otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 sokak köpeğine çarpıp kaçtı. Köpeklerden biri can havliyle kaçarken diğeri kendisini yere bıraktı. Köpeğin yardımına çevredekiler koşarken, kaza anı kameralara yansıdı. 

istanbulbakırköyköpek

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