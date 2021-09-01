Bakırköy'de bir sürücü 2 köpeğe çarpıp kaçtı

Basınköy İstanbul Caddesi'nde sabah 08.00 sıralarında hızla gelen otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan iki köpeğe çarptı. Köpeklerden biri, can havliyle kaçarken, diğeri yerde çırpınmaya başladı. Otel çalışanları ve sürücü köpeğin yanına gitti. Köpeğe çarpan sürücü olay yerinden ayrılırken, yol kenarına alınan yaralı köpek ardından veterinere götürüldü. Otomobilin köpeklere çarptığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Köpeğin bir ayağı kırılırken, esnaf cadde üzerine kasis konulmasını istedi.

Yaralı köpeğe ilk müdahaleyi yapan otel çalışanı Berker Güçlü, "Bizim burada baktığımız köpekler var. Bir tanesine yemeğini verdik, sularını içtiler karşıya geçerken bir araç gelirken çarptı. Ayağından yara aldı, kolu kırıldı. Veteriner ekipleri geldi hayvanı alıp götürdüler. Bakımları yapılıyor. Biz her anlamda köpeğin yanında olacağız. Biz bu yola bariyer istiyoruz. Bariyeri biz kendimiz yaptık ama gelip kaldırdılar. Buradan insanlar geçiyor. Sürücü köpekle ilgilendi sonra 'Oğlumu acil okula götürmem gerekiyor' dedi. Biz de 'siz gidin biz ilgileniriz' dedim. Köpeğin durumu iyi. Burada sürekli kazalar oluyor. Kasis istiyoruz. Kimse frene basmıyor. Biraz duyarlı olalım" dedi.

Kaynak: DHA