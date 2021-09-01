T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu: Aşı yaptırmayanların çocuklarını belediye kreşlerine kabul etmeyeceğiz

"Değerli veliler lütfen çocuklarımızın ve toplumumuzun sağlığı açısından aşı olmayı ihmal etmeyiniz"

01 Eylül 2021 15:57

Okulların açılmasıyla birlikte aşılamanın önemine dikkat çeken Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, aşı yaptırmayanların çocuklarını belediye kreşlerine kabul etmeyeceklerini duyurdu.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızı yarınımız, gençlerimizi ise geleceğimiz olarak görüyoruz. Bakırköy Belediyesi olarak Türkiye’de nüfusa oranla çocuklara en çok kreş hizmeti veren belediyeyiz. Yeni eğitim öğretim dönemine girerken kreşlerimizde bütün hazırlıklarımızı tamamlayarak çocuklarımızı en iyi seviyede, en sağlıklı ortamda hizmet vermek için hazırız. Fakat sadece bizim bu hizmeti verirken dezenfeksiyonu yapmamız, mesafeye özen göstermemiz, çocuklarımız için her türlü hazırlığı yapmamız yetmez."

Lütfen ihmal etmeyiniz

"Aynı zamanda toplumda bilinen aşı karşıtlığına karşı bizde Bakırköy Belediyesi olarak, kreşlerimizde eğitim alacak çocuklarımızın anne ve babalarının mutlaka aşılı olmalarının gereğine inanıyoruz. Bu maksatla aşısı olmayan anne babaların çocuklarını ne yazık ki kreşlerimize kabul edemeyeceğiz. Değerli veliler lütfen çocuklarımızın ve toplumumuzun sağlığı açısından aşı olmayı ihmal etmeyiniz."

 
bakırköyaşıkreşbelediye

Diğer Videolar

Sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet büfeye daldı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: Adnan Tanrıverdi Paralel Milli Savunma Bakanı mı?

KYK binasından hırsızlık güvenlik kamerasında

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Ekim 2021

İmamoğlu'ndan Kasapoğlu'na: Gençlerimizin sorunları vardır, bunlar da mizansen değildir

Müzisyen Doğan Duru: Sanatçı olarak hiçbir iktidarın yanında durmayız; ben işin duygusal tarafındayım, dinleyici kalbiyle dinliyor

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24