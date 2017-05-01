Bakırköy 1 Mayıs kutlamalarına hazır

İstanbul'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı çevresinde hareketlilik başladı. Bakırköy'de 1 Mayıs kutlamalarına katılmak için toplananların her pankart ve dövizi tek tek fotoğraflanıyor. Miting alanına Koşuyolu Çobançeşme Bulvarı ve Ekrem Kurt Bulvarı üzerinden gelecekler için arama noktaları kuruldu. Veliefendi Hipodrumu yönüne giden her iki bulvar da araç trafiğine kapatıldı. Polis bariyerleri ile çevrildi. Polis arama noktaları kurdu. İlk saatlerde 1 Mayıs kutlaması için gelenler değil çevredeki iş yerlerinden çalışanlar kontrol noktasından aranarak içeri alındı. Saat 10.00’da toplanacak işçiler saat 11.00’de yürüyüşe başlayacak. Halk pazarındaki miting ise saat 13.00’te başlayacak. Nakış işçileri ise Şirinevler Meydanı’nda bir kutlama yaparak Bakırköy’e geçecek.