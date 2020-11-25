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Bakanlıktan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü mesajı: Ülkemizde kadın cinayeti milyonda 6'dır

25 Kasım 2020 16:02

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir video hazırladı.

'Kadına şiddete karşı mücadelede eylem planına' değinilen videoda, bakanlıkların şiddeti önleme amacıyla yaptığı çalışmalar yer aldı.

Kadına yönelik şiddette Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yerine de yer verilen video, "Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızı bütüncül bir anlayışla ve kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadeleriyle paylaşıldı. 

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