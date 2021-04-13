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Bakanlığın ''Kuru soğan yüklü kamyonlar İstanbul’da'' paylaşımı tepki çekti

Bakanlık, üreticilerden patates ve kuru soğan alımına başlandığını, ihtiyaç sahiplerine bedelsiz dağıtılacağını açıklamıştı

13 Nisan 2021 17:07

T24 Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, kuru soğanları ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Konya'dan İstanbul'a taşıyan kamyonların ilerleyişini anlık olarak paylaşması tepki çekti. 

Bakanlığın ''Konya Çeltik’ten gece yola çıkan kuru soğan yüklü kamyonlar İstanbul’da'' ifadeleriyle yaptığı paylaşıma tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, patates ve kuru soğan yardımının Türk bayrağı asılı kamyonlarla taşınmasını ve kamyonların ilerleyişinin anlık olarak bakanlığın resmi heabından paylaşılmasını eleştirdi. 

Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilerden patates ve kuru soğan alımına başlandığını, ihtiyaç sahiplerine bedelsiz dağıtılacağını açıklamıştı.  İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, söz konusu kampanya kapsamında 164 bin haneye yardım yapılmasının planlandığını belirtmişti. 

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