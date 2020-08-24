T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bakanlar mahsur kalan vatandaşlara kepçe üzerinde ulaştı

Bakanların bu anları, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi

24 Ağustos 2020 08:05

Selin vurduğu Giresun'da incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dereli ilçesinde bir mahallede mahsur kalan vatandaşlara iş makinesi operatörünün kepçesi üzerinde ulaştı.

Yaklaşık 30 kişinin bulunduğu alana iş makinesi kepçesi üzerine ulaşan bakanlar, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakanların bu anları, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

ETİKETLER

İçişleri Bakanı Süleyman SoyluMurat KurumOrman Bakanı Bekir Pakdemirligiresunselkepçe

Diğer Videolar

10 Ekim Ankara katliamı anmasına polis müdahalesi; çok sayıda kişi gözaltına alındı!

2 kişinin öldüğü alabora olan tekneden kurtulan balıkçı o anları anlattı

Doludan korumak için aracına Türk bayrağı sermişti; gözaltına alındı

Fatih Portakal: Bir de benden dinleyin

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Ekim 2020

Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda kaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Dolar rekor kırdı; Yiğit Bulut sosyal medyada gündem oldu: 'Neredesin?'...

Çağla Şıkel, kız çocuğunun olması için başvurduğu yöntemi açıkladı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Koronavirüs öğrenci şehirlerini vurdu; evler boş kaldı, esnaf zorda...

"Menzil tarikatında kadınlar şeyhin artan yemeğini yiyor, şifa olacağına inanıyorlar”...

Hande Yener'in albüm kapağı İran'da sansürlendi...

"Erkeklere ikinci eş tavsiyesi" nedeniyle meslekten el çektirilen Ali Edizer...

Halil Sezai için istenen ceza belli oldu ...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Dolar rekor kırdı; Yiğit Bulut sosyal medyada gündem oldu: 'Neredesin?'...

Çağla Şıkel, kız çocuğunun olması için başvurduğu yöntemi açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24