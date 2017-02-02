Bakan Zeybekci'nin, 15 Temmuz gecesi darbecilerin ateşine maruz kaldığı anlar ilk kez yayınlandı!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin, 15 Temmuz gecesi bombalama sırasında Meclis'e girdiği anlar kameraya yansıdı. Bakan Zeybekçi, o anları NTV canlı yayınında anlattı. Bakan Zeybekçi kendilerine Genelkurmay'ın çatısından ateş açıldığını anlattı. Olay anında yanında oğlunun da bulunduğu anlatan Zeybekçi şunları söyledi: "Bu görüntüleri ben sadece bir kez izledim. O gece biz Meclis'e doğru gidiyorduk. Meclis'e giderken bize ateş edildi. Ateş yedikten sonra çöktük. Ağaç dalları üstüme düştü. Yanımda oğlum ve korumalar vardı. Duvardan atladık. Genelkurmay'ın çatısından bize ateş edildiğini tespit ettik. Bir kişi yaralandı. Meclis'e girdik."