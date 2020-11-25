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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Masumlar Apartmanı'nın şiddete karşı duyarlılık sahnesini paylaştı: Şiddet bulaşıcıdır

"Huzurlu evler, mutlu aileler için 'şiddete dur' diyerek sevgiyi yaymak mümkün"

25 Kasım 2020 08:30

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla TRT ekranlarında izleyicilerle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinde Bakanlığın şiddete karşı duyarlılık çağrısında bulunduğu bir sahneye yer verildi.

Şiddetin olmadığı mutlu bir aile ortamının işlendiği sahnede, "Kadının şiddet yerine sevgi ve şefkatle kucaklandığı evler mutlu evlerdir. Çünkü sevgi de şiddet gibi bulaşıcıdır. Hep birlikte kadına şiddete dur diyelim." mesajı paylaşıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da dizinin söz konusu sahnesini Twitter hesabından "#ŞiddetBulaşıcıdır" etiketiyle paylaştı.

Bakan Selçuk, paylaşımında, "Masumlar Apartmanı'nı belki izleyemezdik ama Hasibe Hanım ve Hikmet Bey'in yuvası böyle olabilirdi. Huzurlu evler, mutlu aileler için 'şiddete dur' diyerek sevgiyi yaymak mümkün." ifadelerini kullandı.

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