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Bakan yardımcısının canlı yayında kediyle imtihanı

Anton Geraşçenko’nun konuşması, kedisi tarafından bölündü

07 Mayıs 2021 13:10

Ukrayna’da bir canlı yayına video konferans yoluyla bağlanan Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko’nun konuşması, kedisi tarafından bölündü. 

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