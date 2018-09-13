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Bakan Varank: Yetişmiş insan kaynağımızı ülkemize yeniden kazandıracağız

13 Eylül 2018 18:01

SAHA EXPO 2018 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yıllardır yetişmiş insan kaynağımızı adeta bir beyin göçü ile maalesef kaybediyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın 100 Günlük İcra Programı'nda da ilan ettiği gibi bilim insanlarının ülkeye dönüş seferliği hedefi doğrultusunda TÜBİTAK ile "Uluslararası Lider Araştırmacılar" programını hazırlıyoruz. Bu programda hem yetişmiş insan kaynağımızı ülkemize yeniden kazandıracağız hem de dünyanın dört bir yanından araştırmacıları ülkemize davet edeceğiz" dedi.

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