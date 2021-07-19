Bakan Varank: Uzay aracımızın tasarımına başladık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzay aracının tasarımına başladıklarını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, hibrit roket teknolojileriyle yapılan çalışmaları yerinde görmek üzere Sinop'ta temaslarda bulundu. Bakan Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının iştiraki olan Delta V Uzay Teknolojileri AŞ'nin geliştirdiği SORS'un fırlatma testleri için Sinop Test Merkezi'ni ziyaret etti.

Varank'a ziyaretinde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AKP Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Delta V Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu ve SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Ahmet Çağrı Özer eşlik etti. Varank, fırlatma öncesinde test alanını inceledi, SORS'un montaj ve uçuş öncesi hazırlık aşamalarına ilişkin bilgi aldı.



Varank, yaptığı açıklamada, Milli Uzay Programı'nın hedeflerinden birinin 2023'te Ay'a sert iniş gerçekleştirmek olduğunu anımsatarak, "Şu anda uzay aracımızın tasarımına başladık." dedi. Sinop'ta Delta V tarafından yapılan testler konusunda bilgi veren Varank, "Buradaki nihai hedef hibrit motorlu roketlerle beraber 100 kilometre dediğimiz uzay sınırını aşabilmek." ifadesini kullandı.



Varank, yabancı bir firmanın (Virgin Galactic) hibrit motorlar kullanarak yakın zamanda uzayda seyahat gerçekleştirdiğini belirterek, "İşte bu motoru biz test edebilirsek uzayda buna bir tarihçe kazandırabilirsek bu hibrit motorlarla uzay alanında önemli bir açılım yakalamış olacağız. Bu alanda Türkiye bir adım öne çıkmış olacak." diye konuştu.



"Ay Görevi" için yürütülen çalışmaların başarıyla ilerlediğini anlatan Varank, "Adım adım Ay'a yaklaşıyoruz. Ay misyonundaki hedeflerimize yaklaşıyoruz." dedi. Varank, Milli Uzay Programı'ndaki diğer bir hedef olan uzaya insan göndermek konusunda da süreci hızlandıracaklarını ifade ederek, bu göreve duyulan ilginin farkında olduklarını dile getirdi.

"Yüksek performans, ileri teknoloji"

Delta V Genel Müdürü Karabeyoğlu, ateşlemesi yapılan SORS'un dünyada kullanılan en ileri teknolojilerden birine sahip olduğunu söyleyerek, "Sıvı oksijen ve parafin yakıt kullanan çok hızlı yanan ve yüksek performans ortaya koyan bir motordan bahsediyoruz." açıklamasını yaptı.





