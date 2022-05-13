Bakan Varank: Tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attık

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen Kimya Teknoloji Merkezi’nin imza töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz 23.4 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attık. Bugün sanayi üretim rakamları açıklandı. Aylık bazda bir miktar düşüş olsa da geçen senenin yüzde 9 üzerinde bir üretim artışını görebiliyoruz" dedi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gebze ilçesinde kurulacak olan Kimya Teknoloji Merkezi’nin protokol törenine katıldı. Kimya sektöründe yer alan firmaların yetkililerinin de katıldığı törende konuşan Bakan Varank, "Bugün hedeflerimize ve vizyonumuza yakışır bir başka proje için bir araya geldik. Çok kapsamlı bir ihtiyaç analizi neticesinde bugünlere ulaşan Kimya Teknoloji Merkezi’ni burada kurmak üzere imzaları atacağız. Bu merkez sektörün ihtiyacı olan test-analiz süreçlerini hızlandırma ve ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını azaltma noktasında önemli bir boşluğu dolduracak. İhracatçılarımız şu anda, 50’ye yakın test ve analiz için yurtdışından hizmet almak zorunda kalıyor. İnşallah bu merkez faaliyete geçtiğinde, sektörde ihtiyaç duyulan 209 test, yerli ve milli imkanlarla, uluslararası standartlara uygun şekilde burada yapılacak. Üreticilerimiz zamandan tasarruf ederken maliyetlerini de düşürebilecekler. Bu laboratuvar hizmetleri tabii ki kıymetli. Ama merkezin fonksiyonu sadece bundan ibaret olmayacak. Burası, sektöre çok kapsamlı eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacak nitelikli bir Ar-Ge merkezi şeklinde tasarlanıyor. Dolayısıyla, sektördeki teknik ve beşeri kapasitenin geliştirilmesine önemli katkılar sunacak" dedi.