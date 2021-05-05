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Bakan Varank'tan "Soyunuz Vikinglere mi dayanıyor?" sorusuna yanıt: Böyle bir ihtimalin olduğunu düşünüyorum

05 Mayıs 2021 13:19

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, soy adı benzerliğinden dolayı sorulan “Soyunuz Vikinglere mi dayanıyor?” sorusuna yanıt verirken, "Böyle bir ihtimalin olduğunu düşünüyorum” dedi.

Bakan Varank, AKP'nin “10 Soru 10 Cevap” adıyla gerçekleştirilen sosyal medya etkinliğinde kendisi hakkında merak edilen soruları yanıtladı. 

Bakan Varank, “Soyunuz Vikinglere mi dayanıyor?” şeklinde sorulan bir soruya, Doğu Avrupa’da yaşamış bir halk olan Vikingler-Varangianlar meselesine DNA testi de dahil kafa yorduğunu belirterek, “Sülalemizin fiziksel özelliklerine baktığımda, soy adımızın tarihi gelişimine baktığımda böyle bir ihtimalin olduğunu düşünüyorum” diye yanıt verdi. 

 

 

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