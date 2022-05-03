Bakan Varank'tan 'enflasyon' açıklaması: Sıkıntıların farkındayız, bize güvenmeye devam edin

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ülkenin her tarafında bir seferberlik hamlesi olduğunu belirterek, "Yatırımlar son sürat devam ediyor ve bu yatırımların devreye girmesiyle beraber biz çok daha müreffeh, çok daha kalkınmış bir Türkiye'yi göreceğiz.S ıkıntıların farkındayız, bize güvenmeye devam edin" dedi.

Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlendiği bayramlaşma programına katılan Varank, burada yaptığı konuşmada, enflasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Yaz aylarıyla birlikte fiyatlardaki oynaklığın dengelendiğini göreceğiz"

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi gerçek anlamda kalkındırmak için yatırım, istihdam, üretim ve ihracata dayalı bir model ortaya koyduğunu söyledi. Varank, "Ülkenin her tarafında bir seferberlik hamlesi var. Yatırımlar son sürat devam ediyor ve bu yatırımların devreye girmesiyle beraber biz çok daha müreffeh, çok daha kalkınmış bir Türkiye'yi göreceğiz." dedi.

Ekonomideki sıkıntıları görmezden gelmediklerini ifade eden Varank, sosyal devlet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerinin sıkıntısını gidermek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Varank, sıkıntıların büyük kısmının yurt dışı kaynaklı olduğunu, enerji maliyetinin her geçen gün arttığını, emtialarda ciddi oynaklık olduğunu vurgulayarak, "Ama Allah'ın izniyle bunların da üstesinden geleceğiz. Yaz aylarıyla birlikte fiyatlardaki bu oynaklığın yavaş yavaş dengelendiğini göreceğiz ve çok daha güzel, çok daha müreffeh bir ülkeye hep birlikte kavuşacağız." diye konuştu.

"Bize güvenmeye devam edin"

Salondakilerden kendilerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvenmeye devam etmelerini isteyen Varank, "Böyle dalgalı bir denizde bu gemiyi ancak Erdoğan gibi bir kaptanın yürütebileceğini" söyledi.



