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Bakan Varank'tan 6 ayda 583 tesis açılışına yönelik eleştirilere videolu yanıt

09 Temmuz 2020 11:18

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılın ilk 6 ayında 583 fabrikanın hizmete girdiğini açıklamasının ardından yapılan "günde 3 fabrika açılışına denk geliyor" eleştirilerine söz konusu üretim tesislerinin isimlerini açıklayarak yanıt verdi. 

Varank, söz konusu videoyu "Yılın ilk yarısında, sadece OSB'lerde 583 üretim tesisi ruhsat alarak faaliyete geçti. Ülkesinden bihaber ezberciler gerçekleri görmek için klavyelerini bırakıp sahalara inebilir. Ülkemizde yatırım ve üretim iştahı güçlü şekilde devam ediyor. İşte o tesislerin tam listesi!" ifadeleriyle paylaştı. 

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