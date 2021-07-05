Bakan Varank'ın katıldığı törende saygı duruşu öncesi Atatürk anons edilmedi; Edirne Belediye Başkanı Gürkan sunucuyu uyardı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı Edirne Valiliği Necmi İğe Evi Etnoğrafya Müzesi'nin açılış töreninde, saygı duruşuna davette Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi anılmadı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın müdahalesi üzerine sunucu Atatürk'ü de anarak saygı duruşu anonsu yaptı.

Edirne'de dün yapılan tören sırasında sunucu katılımcılara, "Aziz şehitlerimiz anısına hepinizi 1 dakikalık Saygı Duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum" çağrısında bulundu.

Bunun üzerine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bulunduğu yerden bir adım öne çıkarak, "Sunucu hanım, Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz" diyerek hatırlatmada bulundu. Bunun üzerine sunucu anonsunu düzelterek, "Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz anısına bir kez daha hepinizi saygı duruşuna ve İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin unutulmasına tepki gösteren CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, "Edirne Valiliği Necmi İğe Evi Etnoğrafya Müzesi'nin açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AKP İl Başkanı Belgin İba, MHP İl Başkanı Zakir Tercan da katılıyor. Sunucu, katılımcıları saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet ederken, bu ülkenin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini unutuyor. Ve CHP'li Belediye Başkanımız Recep Gürkan, sunucuyu uyararak, anonsu 'Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz' olarak yapmasını istiyor" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın müzede gerçekleştirilen açılış töreninden sonra AKP İl Başkanlığı'nı ziyaret ettiğini ve burada yaptığı açıklamalarda Edirne Belediyesi'nin eleştirerek, "Edirne'yi bu CHP zulmünden kurtarmamız lazım" dediğini savunan CHP İl Başkanı Pekcanlı, "Zulüm eğer, Mustafa Kemal Atatürk'ün adını her yerde haykırmaksa eğer, ilke ve devrimlerinin ışında yürümekse, emanetine gönülden bağlanmaksa eğer, bu zulüm sonsuza kadar devam edecek Sayın Bakanım. Ne Edirne'de ne de Türkiye'nin herhangi bir yerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini, varlığını asla unutturmayacaksınız. İşte sizin o eleştirdiğimiz CHP zihniyeti hatırlatacak her defasında. Sizin hiç kuşkunuz olmasın bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini de emanetlerini de sonsuza kadar yaşatmaya ve korumaya devam edeceğiz" dedi. (ANKA)