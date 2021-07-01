Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önerisi üzerine milli sporcuyla bilek güreşi yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önerisi üzerine milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu ile Şanlıurfa’da buluşarak bilek güreşi yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, özel bir markanın tanıtım programına katılmak üzere gittiği Şanlıurfa’da, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kitap Otağı’nda, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Gençlik Buluşması” programına katıldı. Varank, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini işaret ederek bilek güreşi yapması için önerdiği Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu ile de burada bir araya geldi.

Yapılan bilek güreşi sırasında Milli sporcunun Varank’a; “Urfa’ya yatırım yapacak mısınız?” sorusunu yöneltmesi, salonda kahkahalara neden oldu. Varank, genç sporcunun sorusunu "Yeneceksen ona göre, yenmeyeceksen ona göre" şeklinde yanıtladı.

Bakan Varank’ın gerçekçi bir maç isteğine karşılık veren Ocakoğlu, tüm gücünü göstereceğinin sözünü verdi. Maçı milli sporcu kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Babalar Günü etkinliği kapsamında video konferans yöntemiyle görüşen milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bilek güreşi yapmak istemiş, Erdoğan maç için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı önermişti.