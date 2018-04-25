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Bakan Tüfenkci'den iş dünyasına erken seçim mesajı

25 Nisan 2018 17:41

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Gündem çok yoğun ve gündemin ana maddesi siyaset, erken seçimler. Ancak, hükümet olarak bizler, özellikle yakaladığımız istikrarın bozulmaması adına makro ekonomik dengelerin bozulmaması adına ne seçim ekonomisi uyguluyoruz uygulayacağız, ne de popülist anlamda bir siyaset yapmayacağız" dedi. Bakan Tüfenkci, İstanbul'da TÜSİAD ve Rekabet Kurumu işbirliğiyle hayata geçirilen "Yeni Ekonominin Rekabet Dinamikleri" serisi kapsamında serinin "Büyük Veri, Online Platformlar ve Rekabet Hukuku" temalı ilk seminerine katıldı. Burada konuşan Bakan Tüfenkci, gündemin yoğunluğuna dikkat çekti, siyaset ve erken seçimlerin de gündemin ana maddesi olduğunu söyledi.

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