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İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyetin deprem sırasında yaşadığı panik anları kamerada

15 Haziran 2020 10:56

Bingöl'de şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasına göre 09.51'de Bingöl bir kez daha sallandı.  Bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet, depreme yakalanınca kısa süreli panik yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl Karlıova'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Saat 09.51'de meydana felen depremin derinliği 7.01 kilometre. Deprem, Elazığ ve Erzurum'da da hissedildi. Bölgede çadır kurmaya devam ediliyor.

Bingöl'de yeni sarsıntı

Saat 10.14 ve 10.32'de merkez üssü Karlıova olan 3.9 büyüklüğünde iki artçı meydana geldi.

TIKLAYIN - Bingöl Karlıova'da 5.6 büyüklüğünde deprem

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