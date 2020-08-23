Bakan Soylu, selin vurduğu Giresun'da kaza atlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketi sonrası incelemeler için gittiği Giresun’da küçük bir kaza geçirdi. Ayağındaki toprağın kaydığı Süleyman Soylu'yu, suya düşmekten çevredekiler kurtardı.

Soylu'nun suya düşmekten kurtulduğu anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Giresun'da meydana gelen sel felaketinde 1'i jandarma 5 kişi yaşamını yitirdi. 12 kişi yaralandı. 11 kayıp vatandaş ise aranıyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinde 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şu anda 133 vatandaşımız kurtarıldı. Düğün salonunda mahsur kalanlara ulaşılmaya çalışılıyor. 118 köy yolu kapalı. Dereli, Doğankent ve Yağlıdere'de hasar büyük. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun talimatı var. " açıklamasında bulundu.