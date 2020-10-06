Bakan Soylu'nun gözyaşları...

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Nur Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'nın cenazesi toprağa verildi. Taziye ziyaretinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada bir konuşma yaptı. Soylu, Fırıncı'yı gözyaşlarıyla anlattı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Nur Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'nın cenazesi toprağa verildi. Fırıncı için Eyüp Sultan Camisi'nde önceki gün cenaze töreni düzenlenmişti.

Fırıncı için İstanbul Fatih'teki Rüstempaşa Medresesi'nde de bir taziye programı düzenlendi.

Taziye ziyaretinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada bir konuşma yaptı. Soylu, Fırıncı'yı gözyaşlarıyla anlattı.

Çocukluğundan itibaren Fırıncı'yı tanıdığını belirten Soylu, Fırıncı ile en son 1,5 ay önce beraber nikah şahitliği yaptıklarını ifade etti.