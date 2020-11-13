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Bakan Soylu'nun acı günü

Soylu, 89 yaşında hayatını kaybeden halası Rukiye Dönmez’in cenaze namazına katılmak için Trabzon’daydı

13 Kasım 2020 16:30

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 89 yaşında hayatını kaybeden halası Rukiye Dönmez’in cenaze namazına katılmak için Trabzon’daydı. 

Öğle saatlerinde uçakla Trabzon’a gelen Bakan Soylu, daha sonra halasının cenazesine katılmak için Of ilçesine hareket etti. Of ilçesi Çarşıbaşı Büyük Camii’nde kılınan cenaze namazına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Rukiye Dönmez’in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki Kirazlık mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Öte yandan, Bakan Soylu'nun halası Rukiye Dönmez'in 2 ay önce yeni tip Koronavirüs'e yakalandığı ancak daha sonra iyileştiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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