T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bakan Soylu, Hatay'da incelemelerde bulundu

12 Ekim 2020 08:29

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangınlarının yaşandığı Hatay'da inceleme ve mahalle ziyaretlerinde bulundu.

Hatay'da çıkan orman yangınları yerleşim yerlerine de etki etmesi sonrası hasar tespit çalışmaları yapılırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yanan alanlarda incelemelerde bulundu. Hatay'da ziyaretler kapsamında ilk olarak Belen Belediyesine geçen Bakan Soylu daha sonra sırasıyla Petekevler, Kışlak, Kara Hüseyinli, Nergizlik mahallelerinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Bakan Soylu, yangında ağır hasar alan antredepoda da incelemelerde bulundu.

Mahalle ziyaretlerinde vatandaşla sohbet eden Bakan Soylu, yangın sonrası hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, yangının çıkış nedeniyle ilgili de soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Bakan Soylu, son olarak Belen merkezde hatıra fotoğrafı çekilerek Hatay'dan ayrıldı.

ETİKETLER

hatayyangıniskenderunarsuzsüleyman soylubakaninceleme

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Kasım 2020

Akşener, Millet İttifakı'nı yorumladı: Bu sisteme 31 Mart'tan sonra ayda bir ateş ediliyor

Salgına karşı önlemlerde sorumlu kim; Erdoğan'a göre "karar yetkimiz yok" diyen Bilim Kurulu birinci derecede sorumlu

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın “Kanal İstanbul’da sona gelinmiştir” açıklamasına yanıt: Doğru, Kanal İstanbul’un sonu gelmiştir

Hanefi Avcı, Çakıcı sorusunu pas geçti; Demirtaş ve Kavala için "İnsanları içeri tıkmak için bahane arıyoruz" dedi

Camilerde Koronavirüs denetimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Kayyım, 120 bin nüfuslu ilçeyi 500 bin gösterdi, İller Bankası'ndan...

Barış Atay: 10 yıldır Twitter'dayım, ne zaman bir şey söylesem...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan'dan Koronavirüs tedbirleri açıklaması: Bu işin birinci derecede sorumlusu Bilim...

Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtecek yürek var mı...

"18 yıl önce Türkiye’de araba yoktu" sözü, istifa getirdi...

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlayacak? ...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Kayyım, 120 bin nüfuslu ilçeyi 500 bin gösterdi, İller Bankası'ndan...

Barış Atay: 10 yıldır Twitter'dayım, ne zaman bir şey söylesem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24