CHP'li Başarır, Bakan Soylu'nun aynı soruya 6 gün arayla verdiği farklı yanıtları paylaştı: "Hangisi doğru?"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HaberTürk yayınında gazetecilerin “Sedat Peker’in iddialarını Erdoğan ile görüştünüz mü?” sorusuna "Bu meselelerin ilk başlarında genel bir değerlendirme yaptık" yanıtını verdi. Bakan Soylu'nun yanıtını paylaşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Soylu'nun daha önce aynı soruya verdiği "Bu konuyla ilgili sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşmedim" yanıtını hatırlatarak "Hangisi doğru?" diye soru sordu.

Soylu, “Peker’in iddialarını Erdoğan ile görüştünüz mü?” sorusuna ilk katıldığı yayın olan TRT Haber’de, “Sayın Cumhurbaşkanımızla bu konuda görüşmedim. Bu konuyla Cumhurbaşkanımızı meşgul etmeye hicap ederim” demişti.

Soylu, dün katıldığı HaberTürk yayınında aynı soruya, “Bu meselelerin ilk başında Sayın Cumhurbaşkanımızla bir değerlendirme yaptık” şeklinde yanıt verdi.