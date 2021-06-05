Bakan Soylu, 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' açıklaması: Dertleri şu, acaba Türkiye’yi tökezletebilir miyiz; dünyaya medeniyetimizi nakşedeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönüş için yapılan çalışmaları hedef alarak "Bir fiskeyle yıkılabilen hükümetlere geri dönelim istiyorlar. Geçti o günler" dedi.

Afyonkarahisar’da konuşan Bakan Soylu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'nin ayakta kalmasının en önemli nedenlerinden biri olduğu görüşünü dile getirerek "Parlamenter hükümet sisteminde hocamla (eski Orman ve Su işleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu) yan yana Bakanlık yaptık. Burada da şimdi bakanlık yapıyoruz. Şimdi nasıl biliyor musunuz? Hızlı tren gibi. Dertleri şu, acaba Türkiye’yi tökezletebilir miyiz" ifadelerini kullandı.

"Dünyaya medeniyetimizi nakşedeceğiz" diyen Soylu, "Dünyaya medeniyetimizi nakşedeceğiz. Yapacak çok işimiz var. Milletimizin yapacağı çok iş var. Ülkemizin yapacağı çok iş var. Cumhur ittifakının yapacağı çok iş var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı çok iş var. Çok iş var, çok iş var” diye konuştu.



Toplantı öncesi Bakan Soylu’ya gençler tarafından Zülfikar kılıç hediye edildi.