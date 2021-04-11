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Bakan Soylu'dan "Mağdur olduk" diyen vatandaşa: Devlet kimseyi mağdur etmez

Soylu Açelya apartmanının yıkım çalışmalarını inceledi

11 Nisan 2021 10:52

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Açelya apartmanının yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

Yetkililerden bilgi aldıktan sonra vatandaşlar ile konuşan Süleyman Soylu, bir kadının kendisine mağdur olduğunu söylemesi üzerine "Devlet kimseyi mağdur etmez" dedi.

Yıkım alanında görev yapan polislerle de konuşan Soylu, görevli polislerin Polis Günü'nü kutladı. Daha sonra Türk Kızılay ekipleriyle fotoğraf çektiren Bakan Soylu, alandan ayrıldı.

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