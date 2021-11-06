Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpıştığı anlara ilişkin soruya yanıt: Tekrar böyle bir şey olabilir diye artık dikkatli yürüyorum

2018 yılında katıldıkları bir törende eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la çarpışan Bakan Soylu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BBN Türk'te Talat Atilla ve Tamer Korkmaz'ın sunduğu "Perde Arkası" programında o anlara ilişkin sorulan bir soruya yanıt verdi.

"Geçen gün yine 29 Ekim vesilesiyle oradaydık. Orada insanlar birbirleriyle çarpışabilirler. Bu insani bir şey" diyen Soylu sözlerinin devamında "Tekrar böyle bir şey olabilir diye artık dikkatli yürüyorum" dedi.

TIKLAYIN - Omuz omuza: Hazine Bakanı Albayrak ile İçişleri Bakanı Soylu arasındaki 'gerilim' bu kez kameralara yansıdı