T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bakan Soylu, annesiyle ilgili soru karşısında gözyaşlarını tutamadı

"Annenizin size ettiği dua neydi?

29 Kasım 2021 09:33

İçişleri Bakanı Soylu, katıldığı canlı yayında annesiyle ilgili sorulan soru karşısında gözyaşlarını tutamadı. Gazetecinin "Annenizin size ettiği dua neydi?" sorusunu duyan Bakan Soylu, gözyaşları içinde yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV ekranlarında Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programının konuğu oldu.

Esra Elönü'nün "Annenizin size ettiği dua neydi?" sorusu karşısında Bakan Soylu gözyaşlarını tutamadı. Bir süre soruyu cevaplayamayan Bakan Soylu, kendini toparladıktan sonra "Anneler her zaman güzel dua eder. Bütün anneler cennet annesi olsun." dedi.

 

süleyman soylu24 tvarafta sorularsoylu ağladıannesi

Diğer Videolar

Bella Hadid, mutfak hünerlerini sergiledi; sarma yaptı

CHP'li Bulut'tan Bakan Koca'ya soru: Sürü bağışıklığı mı uygulanmaktadır?

Kar nedeniyle kapanan İstanbul-Ankara otoyolu havadan görüntülendi

İzmirli balıkçı: Para yok, halk sefalet içinde, gramla veya taneyle balık alıyorlar

İmamoğlu: 'Ey halkımız, sizin metroyla ve 300 tane yeni otobüsle buluşmanızı engelliyorlar' diye her yere yazacağız

Gazeteciler Sendikası'ndan BBC grevi paylaşımı: Poyraz hız kesmiyor, biz de

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24