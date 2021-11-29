Bakan Soylu, annesiyle ilgili soru karşısında gözyaşlarını tutamadı

İçişleri Bakanı Soylu, katıldığı canlı yayında annesiyle ilgili sorulan soru karşısında gözyaşlarını tutamadı. Gazetecinin "Annenizin size ettiği dua neydi?" sorusunu duyan Bakan Soylu, gözyaşları içinde yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV ekranlarında Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programının konuğu oldu.

Esra Elönü'nün "Annenizin size ettiği dua neydi?" sorusu karşısında Bakan Soylu gözyaşlarını tutamadı. Bir süre soruyu cevaplayamayan Bakan Soylu, kendini toparladıktan sonra "Anneler her zaman güzel dua eder. Bütün anneler cennet annesi olsun." dedi.