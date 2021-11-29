Bakan Soylu: Aleviler, bu milletin aslî unsurlarıdır ve bizim vazgeçilmezlerimizdir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sunucu Esra Elönü'nün, “Alevi kardeşlerimiz, Türkiye’deki Kürt kardeşlerimizi hepsini çok seviyoruz ve biz çok iyiyiz. Onlarla ilgili ne zaman güzel bir şeyler ne zaman bir atılım bir açılım olsa birtakım fondaş dediğimiz medya düet halinde bir rahatsızlık duyuyorlar, niye rahatsızlık duyuyorlar sizce?” sorusuna, "Birlikte rahmet vardır ve o rahmetin bugün bu ülkede, hepimizi bir araya getirecek kudreti vardır. Aleviler, bu milletin aslî unsurlarıdır ve bizim vazgeçilmezlerimizdir..." yanıtını verdi.

Soylu 24 TV'de katıldığı programda, "Bunu bilmiyorum ama doğru değil. Biz İstanbul’da doğduk, büyüdük. Hiç böyle bir ayrım yaşamadık. Gaziosmanpaşa’da ilçe başkanlığı yaptım ben, Gazi Cemevi’nin dedesi benim ahbabımdı, dostumdu. Birlikteydik. Birçok yerde onlarca sayabilirim aydın var, benim arkadaşım. Bizim böyle bir ayrımımız yok. Siyasete alet edilemeyecek kadar güçlü yanlarımız bizim, edilemezler. Bunlar bizim kıymetlilerimiz. Elazığ’da deprem oldu. Biz o depremde gittikten sonra 3-4 gün enkaz kaldırılmasıydı sonra birçok yere gitti. Sağlık Bakanı’na dedim ki burada bir cemevi var, oraya da gidelim niye gitmiyoruz. Hadi gidelim dedi, kalktık gittik. Orada yüzlerce insan var, sevgiden yediler bizi. Bizim de hoşumuza gitti, onların da hoşuna gitti. Güzel dostluklarımız da var orada hâlâ devam ettirdiğimiz. Benim bir danışmanım Ali Arif Özzeybek. Daha önce Kılıçdaroğlu ve Erkan Mumcuoğlu’na da danışmanlık yaptı." dedi.

Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Arif güzel bir çocuktur, Bektaşidir. Oradaki cemevlerini ziyaret etmesini istedim. Sonra onlarla bir toplantı yaptık. Ne isteğiniz varsa yerine getireceğiz dedik. Bir kısmı cemevinin ibadet olmasını istedi. Bu benim boyumu da bilgimi de aşan bir mesele. Buradan başlarsak hiçbir adım atamayız. Gelin tanış olalım dedim, dünya kimseye kalmaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu arz ettik. Kültür ve Turizm Bakanımızla bir araya geldik. Ali Arif Bey, ortak süreçte birlikte 1500’den fazla cemevini ziyaret etti. Bu işe siyaset karıştırmadan bu işi gerçekleştirmek istiyoruz dedik, bu düsturda da devam ediyoruz. Biz kardeşiz. Aleviler bu milletin asli unsurlarıdır ve bizim vazgeçilmezlerimizdir. Biz bu ayrımı ortaya getirmek isteyen her kim varsa bir arada olursak bunu engelleriz. Siyasal tercihleri ne olursa olsun böyle bir iddianın ve talebin sahibi değiliz. Biz görevimizi yerine getirmekle mükellefiz. Birlikte rahmet vardır ve o rahmetin bugün bu ülkede, hepimizi bir araya getirecek kudreti vardır. Biz buna inanlardanız. Rahatsız olanlar olacaktır mutlaka. Büyük Türkiye’nin büyük düşünmesi lazım geldiğini sayın Cumhurbaşkanımız bize öğretti. Biz bu istikamette emirlerine amade olarak devam edeceğiz."