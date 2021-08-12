Bakan Soylu, afet bölgesinden kurtarılan çocuğu karşıladı

Batı Karadeniz'de şiddetli yağışlar Bartın, Sinop ve Kastamonu'da sel ve heyelanlara neden oldu. Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD)tarafından yapılan açıklamada Kastamonu'da 10, Sinop'ta 1 kişinin kişinin hayatını kaybettiği; Bartın'da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde afet bölgesinden kurtarılan bir çocuğu karşıladı. Soylu, çocuğu kucağına alarak "Ne yaptın, geldin mi? Ağabeyler aldı mı seni?"
diye bir süre sohbet etti.
Kaynak: İHA