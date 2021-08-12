Bakan Soylu, afet bölgesinden kurtarılan çocuğu karşıladı

Kaynak: İHA

Batı Karadeniz'de şiddetli yağışlar Bartın, Sinop ve Kastamonu'da sel ve heyelanlara neden oldu. Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD)tarafından yapılan açıklamada Kastamonu'da 10, Sinop'ta 1 kişinin kişinin hayatını kaybettiği; Bartın'da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Öte yandan İçişleri Bakanı, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde afet bölgesinden kurtarılan bir çocuğu karşıladı. Soylu, çocuğu kucağına alarak "Ne yaptın, geldin mi? Ağabeyler aldı mı seni?" diye bir süre sohbet etti.