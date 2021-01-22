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Bakan Selçuk yarıyıl tatili zilini çaldı

22 Ocak 2021 12:23

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, her ilden bir ilkokul, bir ortaokul ve bir lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen video konferansta yarıyıl tatili zilini çaldı. Bakan Selçuk, öğrencilerden aylardır çok vakit geçirdikleri ekran karşısından bu tatilde biraz uzak kalmalarını isteyerek, öğrencilerin eğlenceli vakit geçirebilmeleri için farklı sınıf düzeylerine uygun hazırlanan her güne özel bir etkinliğin yer aldığı “Birlikte 23 Gün” çalışmasını tanıttı.

2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci dönemi tamamlanırken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Türkiye’nin her yerindeki öğrencilerle dijital ortamda buluştu. 81 ilden birer ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin katıldığı video konferansta öğrencilerle sohbet eden Bakan Selçuk, birinci döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Salgın nedeniyle eğitim, iş hayatı ve alışveriş gibi birçok şeyin dijital ortama taşındığı bir dönem yaşandığına dikkati çeken Bakan Selçuk, öğrencilere tavsiyede bulunarak, “Lütfen, bu tatilde ekrandan biraz uzak kalın. Size ekrandan uzak kalın diyoruz ama sözü burada bırakmıyoruz. ‘Onun yerine ne yapalım?’ sorunuza cevap vermek için çok seveceğinizi umduğumuz bir hazırlık yaptık. 23 gün olan yarıyıl tatili süresince her güne özel ve birbirinden eğlenceli etkinlikleri ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için hazırladık” dedi.

İlk ve ortaokul öğrencilerinin karnelerinin hayırlı olmasını dileyen Selçuk, “Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve velilerimizin tatilde güzel bir dinlenme dönemi yaşamalarını temenni ediyorum. Bizler bu dönemde de birbirimizle irtibatı kesmeyeceğiz. Buradan tüm çocuklarımıza sevgilerimi, öğretmenlerimize, velilerimize teşekkürlerimi özellikle iletiyorum” diye konuştu.

Birlikte 23 Gün’de neler var

“Birlikte 23 Gün” tatil etkinlikleri içeriğinde öğrencilerin harf, sayı, renk gibi farklı kavramlara farklı açıdan bakmalarını sağlayan “Resfebe” bölümü; Türk ve dünya bilimi ve sanatı alanlarında yaptığı çalışmalarla tanınan şahsiyetlerin tanıtıldığı “Kim O” bölümü; bulmaca, sudoku, oyun, günün deneyi ve öğrencilerin yazma becerilerinin gelişimi için hikâye tamamlama etkinliklerinin bulunduğu bölümler yer alıyor. “Birlikte 23 Gün” tatil etkinlikleri ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin tatil süreçlerini eğitim öğretim çerçevesinde planlamayı hedefleyerek öğrencilerin süreç içinde derslere olan tutum ve davranışlarındaki olumlu ivmenin süreklilik arz etmesi için sunuldu. “Birlikte 23 Gün” etkinlikleri takvimi http://birlikte23gun.meb.gov.tr/index2.html adresinde erişime açıldı.

ETİKETLER

ZİYA SELÇUKMİLLİ EĞİTİMmebbirlikte 23 günyarıyıl tatili

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