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Bakan Selçuk, EBA canlı ders programını paylaştı: "Sizden büyük bir ricam var..."

Paylaşımda ayrıca 1'inci sınıflar hariç, 2-12'nci sınıfların canlı ders programı tablosuna yer verildi

31 Ağustos 2020 10:10

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders programını paylaştı. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yeni yılda öğrencilere seslendi.

Selçuk, “Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var” diye konuştu. Paylaşımda ayrıca 1'inci sınıflar hariç, 2-12'nci sınıf öğrencilerinin canlı ders programı tablosuna yer verildi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya SelçukEğitim Bilişim Ağıebaders programıcanlı ders programı

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