Bakan Selçuk duyurmuştu, 81 ilde bayrak töreni yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan çağrının ardından 81 il genelinde öğretmenler okullardan, öğrenciler ise velileri ile birlikte evlerinden İstiklal Marşı okudu.

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesaplarından ve okullara gönderdiği genelge ile yurt genelinde İstiklal Marşı okunması için çağrıda bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır okulların kapalı olması ve bu nedenle İstiklal Marşının okunmaması nedeniyle düzenlenen programa yurt genelinde çok sayıda katılım sağlandı. Öğretmenlerin okullardan öğrencilerin ise velileri ile birlikte evlerinde saat 10.00’da İstiklal Marşı okumaya başladı. Bazı illerde derste olan öğreniciler, EBA üzerinden öğretmenleri ile birlikte İstiklal Marşı okudu.