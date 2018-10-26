Bakan Pakdemirli, usulsüz ihaleyi ortaya çıkaran FOX TV'yi toplantıdan kovdu!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, usulsüz ihale yapıldığını ortaya çıkartan FOX TV ekibini, toplantı salonundan çıkardı. 300 TIR etin ihalesiz Türkiye'ye sokulduğu iddiasını gündeme taşıyan FOX Haber bu iddiayı bakana sormak istemişti. Soruyu bakanın danışmanı araya girerek engellemişti. Geçtiğimiz hafta FOX Haber bir kez daha o soruyu sormuştu. Pakdemirli, soru soran FOX muhabirini maskaralıkla suçlamış, ihalesiz et alınmasını da “ıvır zıvır” işler olarak tanımlayarak, FOX Habere akreditasyon uygulayacağını söylemişti. Pakdemirli, davet gönderdiği FOX TV'ye söylediği gibi akreditasyon uyguladı.