Bakan Pakdemirli'nin THK uçakları ile ilgili 2019'daki sözleri yeniden gündem oldu: Benim teşkilatım bu uçaklarla uçmak istemiyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin THK uçakları ile ilgili 2019'da sarf ettiği "Benim teşkilatım bu uçaklarla uçmak istemiyor" sözleri yeniden gündem oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, geçen yıllarda THK'nın uçaklarıyla ilgili sözleri yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tekrar dolaşıma girerek gündem olan videoda Bekir Pakdemirli, THK uçakları ile ilgili olarak "Kim uçmak istiyorsa uçsun bunlarla. Benim THK'ye bir lira borcum yok. Biz kamu kurumuyuz, bu iş çocuk oyuncağı değil. Benim teşkilatım bunlarla uçmak istemiyor, nokta. Memuriyeti olanlar diyor ki 'Ben bu uçağa binmem.' 'Bineceksin' dediğin zaman, 'Memuriyetten atın beni yine de binmem.' diyor. Bu uçaklar belge üzerinde ne olursa olsun, emniyetli olarak addedilmiyor. Hele ki bu saatten sonra devletin bir bakanı 'Biz bu uçakları emniyetli bulmuyoruz.' demiş, konu bitmiştir" ifadelerini kullanmıştı.