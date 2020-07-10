Bakan Pakdemirli: Her bir vatandaşımız için 1 küçükbaş hedefi koyduk

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tokat Valiliği'nce 'Köyümde yaşamak için 1 sürü nedenim var' sloganıyla başlatılan 5 yılda 500 bin koyun projesinin lansmanı için Tokat'a yaptığı ziyaret sırasında, "Potansiyelimiz büyük, hedeflerimiz de büyük. 2023 yılında her bir vatandaşımız için 1 küçükbaş hedefi koyduk'' açıklamasında bulundu.

Küçükbaş sayısının Türkiye'de Cumhuriyetin ilk yıllarında 21 milyon civarında olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, ''80'lerin başına kadar da artarak 68 milyona kadar ulaştı. Ancak, 80'lerdeki kalkınma sürecinin etkisiyle psikolojik, sosyolojik, ekonomik nedenlerle giderek sayısı azalmaya başladı. Tabi güvenlik nedeniyle meraların yeterince kullanılamaması da bu azalış sürecini hızlandırdı. Kırsaldan kentlere artan göçlerle, insanlar sofralarında küçükbaşı değil sığır etini tercih etmeye başladılar. 2002 yılında küçükbaş sayımız yarı yarıya düşerek, 32 milyon başa kadar geriledi. Ancak, 18 yılda küçükbaşa verdiğimiz destekler ve başlattığımız yeni projelerle bu geri gidişe dur dedik. 2019'da koyun sayımızı yüzde 48 artışla 37,3 milyon başa, keçi sayımızı yüzde 65 artışla 11,2 milyon başa, toplam küçükbaş sayımızı yüzde 52 artışla 48,5 milyon başa çıkardık. Son 2 yılda ise, yakaladığımız yüzde 9,4 artışla 4,1 milyon küçükbaşı sürülere kattık. Türkiye, bugün küçükbaş sayısında Avrupa'da 1'inci sırada. Bu yıl sonunda da inşallah hedefimiz olan 56 milyon başa, sizlerin gayretiyle ulaşacağız. Küçükbaş süt üretimimiz ise 18 yılda 2,4 kat artışla 2,1 milyon tona, küçükbaş et üretimimiz yüzde 34'lük artışla 126 bin tona ulaştı" bilgilerini paylaştı.

Bakan Pakdemirli küçükbaş hayvan eti tüketimini artırmayı planladıklarını belirterek şöyle konuştu:

''Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 3'üncü Tarım Orman Şurası sonuç raporunda ve eylem planında küçükbaş önemli bir yer tutuyor. Sayı ve verimi artırmanın yanında, küçükbaş eti tüketiminde ciddi bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Avrupa'da üretilen kırmızı etin yüzde 73'ü, dünyada üretilen kırmızı etin ise yüzde 58'i domuz etidir. Çok şükür biz Müslümanız, domuz eti yemiyoruz. Bizim elimizde helalinden koyunumuz ve keçimiz var. Bu amaçla, küçükbaş hayvan eti tüketiminin özendirilmesi ve pazar payının artırılmasına yönelik çalışmaları başlattık. Zayıf meralar ile nadas, anız ve bitkisel üretime uygun olmayan alanları zaten hemen değerlendirmeye başladık. Ana amacımız; protein bakımından oldukça zengin, yumuşak ve lezzetli olan küçükbaş hayvan etinin, toplam kırmızı et tüketimindeki payını daha da artırmak. Şu an kırmızı et içinde küçükbaşın payı yüzde 10 civarında. Bu oranı, inşallah 2023'te, yüzde 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Tabi bunun yanında canlı koyun-keçi ihracatımızın artması için çalışmalarımız da devam ediyor."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye konuşmasının ardından 15 günlük bir kuzu, kepenek hediye edildi.