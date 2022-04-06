Bakan Nebati TOGG'un direksiyonunda: Bu müthiş bir duygu

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Togg’un direksiyonuna geçerek deneme sürüşü yaptı. Bakan Nebati, “Türkiye’de, Bursa’da, Gemlik’te kendi üretimimiz olan TOGGSUV modelinin en üst versiyonunda genel müdür ve milletvekillerimizle birlikte oturuyoruz. Bu müthiş bir duygu” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, TOGG’un Gemlik tesisine bir ziyaret gerçekleştirdi.

İki bakan burada TOGG'un direksiyonuna geçerek test sürüşü gerçekleştirdi. İki bakana TOBB Başkanı ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da eşlik etti.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Nebati, "Türkiye'nin gücünün ve kapasitesinin nişanesi olan yerli otomobilimizi test etmek amacıyla Gemlik tesislerindeydik. Bu tarihi başarıda imzası olan Sayın Bakanımız'a, TOGG'un kıymetli yöneticilerine ve emeği geçen tüm kahramanlara yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.