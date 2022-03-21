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Bakan Nebati Urfa'da sıra gecesinden paylaştı: Dünya 5'ten büyüktür

"Şanlıurfa'dan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sürpriz..." 

21 Mart 2022 15:08

Şanlıurfa’da temaslarını sürdüren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir otelde düzenlenen sıra gecesinde sahne alan yöresel sanatçıların seslendirdiği ‘Dünya Beşten Büyük’ parçasını sosyal medya hesabından paylaşarak "Şanlıurfa'dan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sürpriz..."  notunu düştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, memleketi Şanlıurfa'da dün akşam bir otelde düzenlenen sıra gecesi etkinliğine katıldı. Gecede yöresel sanatçıların oluşturduğu ekip, Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırladıkları parçayı seslendirdi. Yöresel şarkıcıların seslendirdiği parçayı beğenen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, daha sonra bu şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

"Çünkü dünya beşten büyük"

Bakan Nebati paylaşımında, "Yola çıktın korkusuzca, omzunda demirden yük, haykırdın tüm cihana, çünkü dünya beşten büyük" sözlerini dile getirdiği parçayı, 'Şanlıurfa'dan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sürpriz' yorumuyla paylaştı. Bakan Nebati’nin paylaşımda bulunduğu video kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Hazine ve Maliye BakanıNureddin Nebati

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