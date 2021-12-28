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A Haber canlı yayınına konuk olan Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, akaryakıt fiyatlarına neden indirim yapılmadığını açıklarken salgının bittiğini ve ekonominin büyümeye devam ettiğini söylemesi gündeme oturdu. Akaryakıta neden indirim yapılmadığını açıklayan Bakan Nebati, "Salgın bitti mi bitti, ekonomi canlı mı canlı; çift haneli rakamlara gidiyoruz. İhracat patlama yapmış" diye konuştu.

Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Haber-A Para ortak yayınında 'Döviz endeksli TL mevduat' sistemi ve yeni ekonomi modeliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Salgın bitti mi bitti"

Bakan Nebati, şuan yapılacak indirimin geçici olduğunu ima ederek "Akaryakıt fiyatlarını niye indirmiyorsunuz diyorlar? Geçici olan şeylerden vakti zamanında vazgeçersiniz. Salgın döneminde bazı şeylerden vazgeçtik. Salgın bitti mi bitti. Ekonomi canlı mı canlı. Yüzde 12'lere.. Çift haneli rakamlara gidiyoruz. Çift haneli büyümelere doğru gidiyoruz. Bölgede çarklar dönüyor. İhracat patlama yapmış" dedi.

Bakan Nebati'nin açıklamalarındaki büyüme oranı olarak telaffuz ettiği rakama ise sunucu "Yüde 12 mi duyduk?" diyerek şaşırdı.