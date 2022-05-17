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Bakan Nebati: Ekonomimizin son 2 yılda gösterdiği büyük başarı, tüm dünya tarafından takdir ediliyor

"İhracatta her ay rekor üzerine rekor kırıyoruz"

17 Mayıs 2022 12:36

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, Türkiye Katılım Bankaları Birliği 21. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadaki "Ekonomimizin son 2 yılda gösterdiği büyük başarı, tüm dünya tarafından takdir ediliyor" sözleri gündem oldu. 

Bakan Nureddin Nebati, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Nebati, Kur korumalı mevduat (KKM) gibi finansal araçlarla enflasyonun tetikleyicisi olan döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların önüne geçildiğini ifade etti. Nebati'nin söz konusu konuşmayı yaptığı dakikalarda ise dolar/TL 15,85 seviyesine fırladı.

Nebati'nin konuşmasında gündem olan sözler şöyle:

"Ekonomimizin son iki yılda gösterdiği büyük başarı, tüm dünya tarafından takdir ediliyor. Mevcut küresel olumsuzluklara rağmen ülkemiz büyümeye devam ediyor ve öncü göstergeler bu yılın ilk çeyreğinde güçlü ve dengeli büyüme eğiliminin sürdüğünü gösteriyor. Sanayi üretimimiz 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 10,2 oranında artış gösterdi. İhracatta her ay rekor üzerine rekor kırıyoruz."

Nureddin NebatiTürkiye Katılım Bankaları Birliği

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