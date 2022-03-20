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Bakan Nebati: Bu ülkede genç olmak, iş adamı, iş kadını olmak o kadar tatlı ki, o kadar güzel ki...

"Zorluklara karşı pes edeceksek niye buradayız?"

20 Mart 2022 07:54

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "KDV ile ilgili karmaşık ve hesaplanamaz bütün yöntemlerin sadeleştirilmesi ve oranlarının sadeleştirilmesi yolunda da önemli adımlar atıyoruz" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) İş Zirvesi 2022 Programı'na katılan Nebati, "Bu ülkede genç olmak, iş adamı, iş kadını olmak o kadar tatlı ki, o kadar güzel ki... 40-50 yılda dönüşümünü bekleyen ülkelerin yanında 8-10 yılda işin dönüşünü bekleyen iş insanı olmak ne demek ya" diye konuştu.

Bakan Nebati şunları söyledi:

“Zorluklar üstesinden gelecek iradenin nasıl olacağını göstermektir. Zorluklar pes etmek için değil ki ya. Zorluklara karşı pes edeceksek niye buradayız? Siz niye buradasınız. Hayat denilen şey zorluklarla mücadele edebilmektir."

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