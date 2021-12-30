Bakan Nebati, 20 Aralık akşamı yaşadıklarını anlattı: Yerimde duramıyorum kıpır kıpırım

CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine konuşması sonrası dövizde yaşanan düşüş sırasında hissettiklerini "Cumhurbaşkanımızın konuşmasından sonra döviz düşüşünü gördüğümde kıpır kıpır oldum. Arkadaşlara sordum; biz bir şey yaptık mı? 'Yok efendim'. Lan nasıl? Harika bir şey. Çünkü orada kurumlar yok. 20 Aralık hayatımın gecesiydi" sözleriyle anlattı.

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Bakan Nebati, dolar kurunun 18 liradan 12 liraya düştüğü 20 Aralık gecesini anlattı. Bakan Nebati'nin programdaki konuşması sosyal medyada gündem oldu.

"20 Aralık hayatımın gecesiydi"

Dövizdeki düşüşün bu kadar hızlı gerçekleşeceğini beklemediklerini söyleyen Nebati şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın kürsüye gelip çıkışından hissediyorsunuz onu. Bir şeyler oluyor. Bir özgüvenle gelmiş, inanmış. Faiz artırılmadan bu işlerin olacağını büyük bir özgüvenle söylüyor ve biz bekliyor. Sözü bitiyor ve anında döviz fiyatlarının düşüşü telefonlara geliyor. Konuşmasından sonra dövizin düşüşünü gördüğümde kıpır kıpır oldum, ama bu kadar hızlı beklemiyordum. Arkadaşlara sordum biz bir şey yaptık mı? Yok efendim. Lan nasıl? Harika, muhteşem bir şey. Çünkü orada kurumlar yok. 20 Aralık hayatımın gecesiydi."