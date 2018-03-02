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Bakan Naci Ağbal'dan "Beni de whatsapp grubunuza dahil edin" talebi

02 Mart 2018 16:35

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vergi Konseyi 130. Olağan Genel Kurulu programına katıldı. Taksim'de bir otelde gerçekleşen toplantıda Bakan Naci Ağbal konuşma yaptı. Bakan Ağbal konuşmasında genel kurula katılan Vergi Konseyi üyelerine hitaben, “İlla bir ay sonraki toplantıya gerek yok. Bence artık bir WhatsApp grubunuzun olması lazım. WhatsApp grubu dinamik bir şekilde kullanılsın, gece yarısı 'bana şöyle bir şey söylendi' diye gruba atsın. Grup onu dinamik olarak tartışsın. Maliye Bakanı olarak beni de dahil edin. Grupta bir katılımcı olarak ben de takip edeyim. Gerekiyorsa onu da komisyonda önerge verelim o konuyu, çözelim. Sorunları dinamik, anında tespit etmek, anında çözmek üzerine kurulu bir anlayış olacak" dedi. Kaynak: Oda TV

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