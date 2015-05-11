Bakan Müezzinoğlu'na tepki: Emekliler aç aç!

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Amasya’da katıldığı bir programda elini öptüğü yaşlı adamın "Emeklilere bakmıyorsunuz? Emekliler aç, aç" diye serzenişte bulunması üzerine, "Daha çok bakacağız inşallah. Dua edin yine bize. Daha iyisini yine biz yapacağız inşallah" diye cevap verdi. Amasya’da Anneler Günü ile Ebeler ve Hemşireler Haftası dolayısıyla düzenlenen sağlıklı yaşam yürüyüşüne katılan Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, 81 yaşındaki Tarık Şengül’ün eleştirilerini dinleyip daha iyisini yapacaklarını söyledi.